Fundação Procon Alerta Sobre Formas De Denúncia Contra Preços Abusivos

Em meio ao cenário de pandemia do coronavírus, a Fundação Procon, segundo nota encaminhada pela Prefeitura de Catanduva, está de olho nos preços praticados em produtos de higienização e proteção, tais como álcool em gel e máscaras cirúrgicas. Até o momento, o órgão recebeu denúncias de consumidores que relatam valores bem diferentes dos vistos nos últimos meses no mercado.

De acordo com a coordenadora do Procon do município, Beatriz Trigo, “na busca por garantir o direito de todos os consumidores, medidas estão sendo adotadas junto à Secretaria de Saúde quanto à conscientização dos comerciantes e a denunciação de abusividades ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis”.

Consumidores que se depararem com irregularidades devem registrar a denúncia diretamente na Fundação Procon, através do aplicativo @proconsp, que está disponível tanto na plataforma para Android, quanto para iOS.

Caso não haja como acessar o app, também é possível registrar a queixa no site www.procon.sp.gov.br. Neste caso, basta clicar na opção ‘faça sua reclamação’ para acessar a área com login e efetuar o cadastro. Em seguida, o consumidor receberá um e-mail de confirmação e, ao acessar novamente, fazer a reclamação na opção coronavírus.

“As denúncias feitas pelo site e aplicativo serão redirecionadas para a regional de fiscalização da Fundação Procon, sediada em São José do Rio Preto”, completa.

Já reclamações sobre cancelamento de viagens, passagens aéreas, hospedagens e outros serviços relacionados ao Covid-19, que não estejam relacionados ao abuso de preços, poderão ser feitas no Procon Municipal, localizado no prédio da Prefeitura. Por conta das medidas de prevenção, a orientação é que o atendimento presencial seja evitado. Todas as orientações e outros canais de acesso estão disponíveis no site www.catanduva.sp.gov.br/desenvolvimento/procon.

Da Reportagem Local