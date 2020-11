Fundação Padre Albino Vai Promover 9º Simpósio Sobre Humanização

Com o tema “Juntos pela humanização na saúde” a Fundação Padre Albino, através de seus hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, realiza o 9º Simpósio de Humanização nos dias 25 e 26 de novembro. O evento é on-line e gratuito para profissionais da área da saúde e interessados nas políticas nacional e estadual de humanização. As inscrições devem ser feitas pelo link https://conasems-br.zoom.us/webinar/register/WN_E7LiUlj4T6ucKShM8-STCw

As palestras acontecem das 8h30 às 9h30 com os temas “A visita multiprofissional como ferramenta de apoio para a avaliação e monitoramento do Plano Terapêutico e Planos de Cuidados” e “Treinamento spot case Hospital Padre Albino: visita multidisciplinar, lições e desafios”.

O simpósio contará com a participação da psicóloga hospitalar e presidente do Time de Cogestão Clínica Médica no Hospital Estadual Américo Brasiliense, Jaqueline Boni, da enfermeira e gerente de Gestão do Cuidado do Hospital Padre Albino, Simone Aparecida Trovó, e da enfermeira e gestora de Acesso no Hospital Estadual Américo Brasiliense, Diana Branquinho. Maiores informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (17)3311-3122.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local