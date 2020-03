Fundação Padre Albino Segue Normas da OMS E MS na Proibição de Visitantes

A Fundação Padre Albino de Catanduva considerando a situação de pandemia de COVID – 19, declarada pela Organização Mundial de Saúde e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, começou a partir desta semana, proibir nas dependências da instituição, visitantes a paciente.

As regras são para visitantes que: Apresentem sintomas respiratórios como febre, tosse, coriza, dor de garganta entre outros; Realizaram viajem ao exterior nos últimos 14 dias, mesmo assintomáticos; Tenham realizado contato com viajantes ao exterior nos últimos 14 dias, mesmo assintomáticos.

Já para as trocas de acompanhantes: (de acordo com a Lei: menores de 18 e maiores de 60 anos) durante o período de internação sejam limitadas à apenas um acompanhante a cada 24h (a troca será das 7h30 as 8h30), devendo ser realizadas somente em casos de extrema necessidade. As visitas só serão permitidas das 11h00 as 13h00 sendo apenas um visitante/dia por paciente internado.

Segundo a Fundação está proibida a entrada de representantes comerciais e de laboratórios por tempo indeterminado.

Todas essas recomendações visam garantir a segurança dos pacientes assistidos por esta instituição através da redução do risco de exposição e contaminação por pessoas potencialmente infectadas com COVID 19. A Fundação Padre Albino conta com o entendimento e comprometimento de todos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local