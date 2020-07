Fundação Padre Albino Recomenda Uso de Máscaras Caseiras Para População

Seguindo às diretrizes do Ministério da Saúde, a Fundação Padre Albino por meio das redes sociais tem incentivado a população a priorizar o uso de máscaras de proteção caseira e deixar as máscaras cirúrgicas para os profissionais da saúde, que trabalham na assistência às pessoas doentes. Além de eficiente, a máscara é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus.

Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto;

O Ministério da Saúde orienta o uso de máscara sempre que precisar sair de casa com pelo menos uma reserva. Para garantir a higienização correta, é necessário lavar as máscaras usadas com água sanitária e deixar de molho por cerca de 30 minutos. Para cumprir essa missão de proteção contra o coronavírus, serve qualquer pedaço de tecido, vale desmanchar aquela camisa velha, calça antiga, cortina, o que for.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

