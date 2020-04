Fundação Padre Albino Recebe Doação Para Locação de Tenda Para Triagem

A Fundação Padre Albino divulgou ontem, dia 02, a doação de R$52 mil para locação de tenda que será utilizada para triagem dos pacientes suspeitos do Coronavírus (Covid-19) no Hospital Emílio Carlos. Os recursos foram recebidos do Grupo Cerradinho que fará a doação mensal de R$13 mil enquanto houver atendimento de casos suspeitos.

Considerando que a demanda para tratamento dos casos infectados pelo COVID-19 será maior, setores do Hospital Emílio Carlos foram isolados para criação de 54 leitos de internação para pacientes respiratórios, sendo 15 destes equipados para cuidados intensivos. Para tornar isso possível, a Fundação Padre Albino, com recursos próprios, investiu R$ 1.800.000,00 para compra de 15 ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos, eletrocardiógrafos, desfibriladores e bombas de infusão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

