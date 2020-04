Fundação Padre Albino Recebe Doação de Máscaras Cirúrgicas da Fehosp e CMB

A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp, neste momento desafiador de enfrentamento ao coronavírus, mobilizou-se junto à Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB com ajuda para a doação de máscaras cirúrgicas à maior rede hospitalar do Brasil, que é a filantrópica. A ação também contou com apoio da empresa Temasek Brasil Consultoria Participação Ltda. que doou o insumo e a transportadora Brasiliense Cargo Ltda. que se encarregou do suporte logístico. A doação ocorreu no último sábado, dia 28, e a Fundação Padre Albino recebeu 11.400 unidades de máscaras cirúrgicas triplas com elástico. O diretor-presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Reginaldo Donizeti Lopes, agradeceu a Fehosp, a CMB e as empresas Temasek e Brasiliense Cargo por esse gesto valoroso, nobre e solidário num momento em que a solidariedade é o combustível que nos move nesta batalha.

