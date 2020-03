Fundação Padre Albino é Homenageada Pelo TRT-15 Em Campinas

Na quinta-feira (12) se reuniram os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas-SP, em sessão plenária solene, para homenagear personalidades, autoridades e instituições que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou à Justiça do Trabalho.

No total, 33 pessoas físicas e jurídicas receberam o Grande Colar e a Medalha Ouro da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região durante a cerimônia de abertura do Ano Judiciário do Trabalho.

A Fundação Padre Albino foi uma das homenageadas, por indicação da desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza.

“Parabenizamos cada um dos homenageados que recebem tão significativa comenda. As ações desenvolvidas por todos os agraciados são uma contribuição na construção de um mundo melhor e cidadão, bem como de uma sociedade justa e fraterna”, afirmou a presidente do TRT-15, desembargadora Gisela Moraes.

Ela destacou, ainda, que o compromisso social de cada um dos homenageados engrandeceu o Judiciário brasileiro.

As homenagens começaram com apresentação do trio da Camerata Filarmônica de Indaiatuba. Na sequência, a desembargadora Gisela Moraes fez breve retrospectiva dos objetivos e metas alcançados pela 15ª Região durante o ano passado.

O presidente do Conselho de Administração da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que a honraria o deixa lisonjeado e com a certeza do dever cumprido. “Para a Fundação Padre Albino é o reconhecimento pelo excelente trabalho que desenvolve e pelos serviços de qualidade que vem colocando à disposição da população”, finalizou.

Além de Dr. Amarante participaram da solenidade o diretor-presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, a diretora de Educação, Cristiane Oliveira, a gerente de RH, Tatiane Devitto, o assessor jurídico Dr. Nelson Hespanha, e o advogado Dr. Márcio Zerbinatti.

Ariane Pio

Da Reportagem Local