Fundação Padre Albino Abre Processo Seletivo Para Vaga de Farmacêutico

A Fundação Padre Albino abriu inscrição para o processo seletivo de pessoal para a função de Farmacêutico.

Os interessados devem ter experiência em farmácia hospital. A jornada de trabalho será de 180 horas mensais, com disponibilidade total de horário.

Os candidatos devem realizar a inscrição até o dia 14 de Julho através do e-mail rh@padrealbino.com.br com o título “Inscrição Farmacêutico (a)” é necessário anexar o currículo e declaração de conclusão de curso, certificados na área e títulos digitalizados.

A avaliação do candidato será baseada em prova escrita agendada, de acordo com o número de candidatos, devido às precauções pelo COVID-19.

O agendamento será por e-mail a partir de quarta-feira (15/07). O Conteúdo da prova será disponibilizado para estudo. A entrevista e a comissão de avaliação para entrevista e análise do currículo também serão agendados.

O conjunto – prova escrita, currículo e entrevista – qualificará o melhor candidato para a vaga e o resultado será informado ao Recursos Humanos da FPA pela Comissão de Avaliação. Outras informações podem ser obtidas com Daniela ou Júlia pelo telefone (17) 3311-3235.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

