Fundação Padre Albino Abre Processo Seletivo Para Diversas Vagas de Emprego

A Fundação Padre Albino está contratando funcionários de diversas áreas de atuação e escolaridade para atuarem na empresa. Há chances de contratação efetiva e temporária. E, se por acaso o profissional não encontrar a vaga que está procurando pode cadastrar o currículo em Banco de Dados para receber as oportunidades que irão surgir.

Há oportunidade para Auxiliar de Banco de Sangue (temporário), o candidato deve ter curso de auxiliar de enfermagem e disponibilidade de horários, a inscrição será até o dia 17. Também há oportunidade para Comprador, para preencher os requisitos o interessado deve ter curso superior completo em administração de empresas, além de conhecimento em informática excel, word e noções básicas de compras, estoque e negociação. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18.

A FPA também abriu seleção para vaga de Fisioterapeuta no Hospital Emílio Carlos, a Jornada de trabalho é de 150 horas mensais, com disponibilidade total de horário. As inscrições encerram no dia 19 deste mês. Outra oportunidade é para contratação de Biomédico (a), a jornada de trabalho será de 180 horas com disponibilidade de horário. As inscrições também se encerram no dia 19 de Agosto.

Encerrando a lista de oportunidades, há vaga para Advogado Junior. O candidato deve ter experiência comprovada em advocacia. A jornada de trabalho é de 200 horas mensais, com disponibilidade total de horário. Os interessados têm até o dia 20 para realizar a inscrição.

O currículo deve ser enviado no e-mail rh@padrealbino.com.br e deve ser anexado no mesmo e-mail o currículo e declaração de conclusão de curso, certificados na área e títulos digitalizados. E-mails com pendências de tais informações não será possível concluir a inscrição. A avaliação do candidato será baseada em prova escrita, a ser agendada, de acordo com o número de candidatos, devido às precauções pelo COVID-19.

O Conteúdo da prova será disponibilizado para estudo. Também haverá entrevista agendada.

O conjunto – prova escrita, currículo e entrevista – qualificará o melhor candidato para a vaga e o resultado será informado ao RH da FPA pela Comissão de Avaliação.

Outras informações podem ser obtidas com a Daniela ou Júlia através do telefone (17)3311-3235.

