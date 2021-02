Fundação Padre Albino Abre Processo Seletivo Para Contratação de Enfermeiro

A Fundação Padre Albino abriu inscrição para o processo seletivo de pessoal para a função de enfermeiro com especialização completa ou cursando Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). A jornada de trabalho é de 180 horas mensais, com disponibilidade de horário. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de Fevereiro através do e-mail rh@padrealbino.com.br. O candidato deve anexar no mesmo e-mail currículo e declaração de conclusão de curso, certificados na área e títulos digitalizados. E-mails com pendências de tais informações não será possível concluir a inscrição.

A avaliação do candidato será baseada em prova escrita, a ser agendada, de acordo com o número de candidatos, devido às precauções pelo COVID-19, o agendamento será por e-mail a partir do dia 18. O candidato também vai realizar prova prática e entrevista agendada. E por fim, a Comissão de Avaliação fará entrevista e análise do currículo também com agendamento prévio.

O conjunto – prova escrita, currículo e entrevista – qualificará o melhor candidato para a vaga e o resultado será informado ao RH da FPA pela Comissão de Avaliação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local