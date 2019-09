Fundação Estudar Seleciona Voluntários Em Catanduva

A Fundação Estudar está com inscrições abertas até o próximo domingo (22) para o programa de voluntariado. Para a fundação: impressionar recrutadores, enriquecer o currículo, desenvolver habilidades pessoais e profissionais e integrar uma rede repleta de gente boa com potencial de impactar jovens, empresas e comunidades são os principais benefícios para que o profissional do futuro tenha que ter. A cidade de Catanduva está na lista de voluntários procurados pela fundação.

“O trabalho voluntário contribui para o desenvolvimento das chamadas soft skills, que são habilidades que envolvem relação e interação com outras pessoas, como empatia, colaboração e comunicação”, explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar. “A demanda por esse tipo de habilidade é crescente tanto no mercado de trabalho quanto em universidades de ponta”.

Além dos pontos mencionados pela porta-voz da organização sem fins lucrativos, os jovens ainda desenvolvem trabalho em equipe e o relacionamento com pessoas de diferentes perfis.

Por um período de 90 dias, os participantes irão divulgar os cursos com metodologias exclusivas do “Estudar Na Prática”, como “Autoconhecimento”, “Liderança”, “Inteligência Emocional”, entre outros. O processo seletivo do programa de voluntariado irá selecionar interessados para atuarem em mais de 50 cidades de todo o Brasil, do norte ao sul do território nacional.

Participar do programa de voluntariado da Fundação Estudar traz uma série de benefícios pessoais e profissionais, que aceleram o crescimento dos jovens participantes, já que eles aprendem na prática habilidades como persuasão, marketing e organização.

Também é importante destacar o fortalecimento da rede de contatos – ou networking. A Fundação Estudar garante o acesso a gente boa, de alto potencial como os próprios voluntários, os bolsistas da Fundação Estudar e lideranças inspiradoras. Além disso, os aprovados no processo seletivo também terão treinamento com as metodologias exclusivas da organização. Por fim, destaca-se também o acesso aos eventos da Fundação Estudar, isenções nos cursos do “Estudar Na Prática” e kits personalizados. Link para os interessados: https://bit.ly/2lKQ9T8.

Da Reportagem Local