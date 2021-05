Fundação Estudar Prorroga Inscrições Para Evento Gratuito Entre Jovens e Financeiro

Os jovens talentos brasileiros do mercado financeiro que quiserem conhecer, online, recrutadores de empresas como B3, Stone, Votorantim, Ambev e Itaú Unibanco têm até o dia 16 de maio para se inscrever gratuitamente no Conexão da Fundação Estudar, também conhecido como “match da carreira”. A organização irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira que terão a oportunidade de conhecer marcas empregadoras e participar de interações com os representantes das empresas.

Para participar do evento, que acontece nos dias 16 e 17 de junho, os interessados precisam se inscrever no link do Conexão Mercado Financeiro. Assim como nas edições de 2020, os participantes serão selecionados através de um processo seletivo que envolve testes de perfil e lógica.

“O evento é uma chance de jovens que estão em busca de acelerar a carreira, aprenderem mais sobre o setor do mercado financeiro, podendo se conectar com bancos comerciais, assets, fundos de capital privado e de risco nesse ambiente digital”, explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Como funciona

Além do networking com empresas do setor, os jovens também terão a oportunidade de participar de dinâmicas em grupo, pitch para recrutadores para os candidatos com melhor desempenho no processo de seleção, networking com as empresas participantes e com seus profissionais em horários pré-definidos e uma série de interatividade, garantindo experiência de aprendizado e conexão entre eles.

Ariane Pio

Da Reportagem Local