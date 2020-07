Fundação Estudar Lança Curso Gratuito De Harvard Traduzido Por Bolsista Da Rede

A Fundação Estudar acaba de lançar o renomado curso CC50 (Ciência da Computação), da Universidade de Harvard. As aulas são gratuitas e os interessados podem fazer as inscrições na página do Estudar Fora. Ao todo, são 11 semanas de conteúdo traduzidas para o português pelo bolsista da organização Gabriel Guimarães. Os inscritos terão a oportunidade de aprender desde noções básicas da computação, até técnicas mais avançadas.

A ideia do curso é fornecer ferramentas que auxiliem alunos de diferentes formações e carreiras. Com isso, grande parte do CC5O apresenta a linguagem C. Os conteúdos também facilitam o processo de aprendizagem de outras linguagens como HTML, Java e SQL, relevantes em diversas profissões.

O bolsista do Programa de Líderes Gabriel Lima Guimarães, responsável pelo projeto em parceria com a organização, fez o CS50 de Harvard em 2011, quando tinha 17 anos e era aluno de Eletrotécnica Integrada no IFES (Instituto Federal do Espírito Santo).

Na época, teve a ideia de transferir a oportunidade para outros estudantes brasileiros que não dominavam a língua inglesa. Com as técnicas que aprendeu, desenvolveu um site, traduziu todo o conteúdo e criou a infraestrutura necessária para disponibilizar os conteúdos em português.

Para iniciar o curso acesse: http://bit.ly/3eBrh6e .

Ariane Pio

Da Reportagem Local

