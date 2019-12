Fundação Estudar Está Com Inscrições Para Programa De Voluntariado

A Fundação Estudar abriu as inscrições para Programa de Voluntariado e se encerram no dia 09 de janeiro de 2020 e o trabalho se inicia no dia a partir do dia 10 de fevereiro de 2020.

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e ter experiências extracurriculares que têm o objetivo de causar impactos sociais pode ser decisivo na contratação. Por isso, estudantes e profissionais que desenvolvem voluntariado são vistos de maneira positiva entre empresas e recrutadores. Isso porque quem desenvolve esse tipo de atividade, em sua maioria, consegue lidar de forma mais efetiva na resolução de problemas, além de demonstrar proatividade e determinação, habilidades que aumentam o desenvolvimento pessoal e profissional.

Essas soft skills e os benefícios de aprender na prática habilidades de persuasão, marketing e organização, são os diferenciais do programa de voluntariado da Fundação Estudar. “Os participantes terão a oportunidade de integrar a comunidade da organização e oferecer os cursos de desenvolvimento pessoal, além de organizar cursos e eventos, garantindo uma boa experiência para os participantes”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Por um período de 90 dias, os participantes irão vender os cursos da iniciativa “Estudar Na Prática”, como o de “Autoconhecimento Na Prática”, “Liderança Na Prática”, “Inteligência Emocional Na Prática”, entre outros. Os (as) aprovados (as) também terão treinamento da Fundação Estudar, acesso aos eventos, isenções e kits personalizados. Link: http://bit.ly/2YGxEif

Sobre o Estudar Na Prática: O Estudar Na Prática é uma iniciativa da Fundação Estudar que apoia o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens, conectando-os ao mercado por meio de cursos, conferências e conteúdo digital gratuito.

Sobre a Fundação Estudar: A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

Mais informações: http://www.estudar.org.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local