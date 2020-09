Fundação Estudar Abre Inscrições Para Programa De Estágio Para Universitários De Todo Brasil

A Fundação Estudar oferece a universitários de todo o Brasil, na abertura do processo seletivo do programa de estágio da organização. Os interessados têm até o dia 20 de setembro para se inscreverem. A avaliação dos candidatos, que inclui entrevistas e apresentação de cases, será feita de maneira remota e a divulgação do resultado acontece no dia 7 de outubro. É importante lembrar que, atualmente, todos os colaboradores trabalham de maneira remota, e que quando houver o retorno das atividades, previsto para 2021, os novos integrantes do time devem ter disponibilidade para morar em São Paulo. A organização busca talentos que saibam utilizar habilidades de forma transversal e tenham vontade de aprender. Além disso, devem demonstrar capacidade e vontade de impactar o país, gerando grandes transformações. O processo seletivo é composto por uma série de etapas. Após a fase de inscrição, os jovens são submetidos a testes de perfil e raciocínio lógico; vídeo e questionário; entrevista individual, resolução e apresentação de case. A última etapa será um painel realizado no dia 02 de outubro, e todas as etapas serão virtuais.

Os interessados precisam comprovar que estão devidamente matriculados em uma instituição de ensino superior, com data prevista de formatura entre dezembro de 2021 a janeiro 2023, e disponibilidade para morar na capital paulista. Além da bolsa auxílio de R﹩ 1.300, os estagiários têm direito a vale transporte; vale alimentação; vale refeição; Gympass; bolsa de estudo na Cultura Inglesa; assistência odontológica e a todos os cursos da Fundação Estudar.

Os estudantes serão alocados em áreas como “Marketing de Performance”, “Comunicação”, “Operações”, e “Business Intelligence”, desde que esteja de acordo com seus perfis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local