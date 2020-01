Fundação Estudar Abre Inscrições Para Processo Seletivo Mais Disputado Do Brasil

A Fundação Estudar acaba de abrir o processo seletivo para um dos principais e mais disputados programa de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação, nas melhores universidades do Brasil e do mundo: o Líderes Estudar 2020. Os interessados têm até o dia 30 de março para se inscreverem no site.

A Fundação Estudar cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes em mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre outros custos. O valor é definido de acordo com perfil dos jovens, considerando a duração e o local do curso. O Programa Líderes Estudar é voltado para pessoas com idades entre 16 e 34 anos, matriculados, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior. A disputa é dividida em sete etapas, como testes de perfil e de lógica, avaliação por vídeo, painel com ex-bolsistas e entrevistas.

O objetivo da Fundação Estudar é encontrar talentos e futuras lideranças que apresentam uma inquietude transformadora, sede de mudança e potencial para gerar impactos positivos e melhorar o país. É importante destacar que a última edição foi uma das mais diversas em relação aos anos anteriores, com muita gente boa interessada em estudar Empreendedorismo, Gestão Pública e Tecnologia, por exemplo.

O Programa de Líderes já ajudou a formar nomes de peso da política e da inovação tecnológica, como a deputada federal Tabata Amaral, e o empreendedor Hugo Barra, ex-líder de Realidade Virtual do Facebook, respectivamente. A rede de lideranças também é formada por Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. Com apenas 23 anos, tornaram-se os mais jovens fundadores de unicórnios do mundo. Eles são os criadores da BREX, companhia de cartões de crédito avaliada em US﹩ 2,6 bilhões.

Serviço – Link das inscrições: http://bit.ly/2L2MnyB

Taxas: R$75,00 para inscrição nos programas de graduação e intercâmbio, e R$150 para programas de pós-graduação.

Isenção: Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa, podem solicitar a isenção da mesma, comprovando a necessidade.

Tipos de bolsa: Graduação completa no Brasil; Intercâmbio acadêmico de Graduação ou duplo diploma; Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior.

Ariane Pio

Da Reportagem Local