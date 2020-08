Funcionários Que Aderiram à Greve em Fecham Agência dos Correios da Rua Pará

Ontem (20) pela manhã, os funcionários que aderiram à greve dos Correios fecharam a agência da Rua Pará, impedindo que os outros funcionários que não participaram do movimento, começassem suas atividades de trabalho.

Com o tumulto, os protestantes fecharam com corrente e cadeado a agência impedindo de funcionários saírem para entregas e também até o caminhão com mercadorias para distribuição. Sendo assim foi acionado a Polícia Militar e os advogados para solucionar o caso e não haver nenhum desentendimento.

Já no período da tarde, o líder sindical, Luciano Marcello, contou que houve um acordo com dispensa dos funcionários do trabalho de ontem, hoje (21) a agência abre com o efetivo que não aderiu à greve.

Relembrando, aqui em Catanduva a manifestação começou na quarta-feira (19) com os 30% dos funcionários paralisados da Rua Pará, eles reivindicam os direitos como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Além disso, Luciano ressalta a retirada de produtos que garantem a segurança dos trabalhadores como protetor solar e da garantia de segurança contra coronavirus. Segundo Luciano, eles querem seus direitos revogados e não estão pedindo aumento de salário.

Já a nota oficial dos Correios, mostra que a estatal está acompanhando e mantendo reuniões para chegar a um acordo, que também com a crise econômica da pandemia. Em parte, isso significa repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática de mercado e a legislação vigente.

