Funcionários do Setor Público Recebem Capacitação Em Libras

Os funcionários do Pou­­patempo estão sen­do capacitados em Libras – Língua Brasileira de Sinais pelo segundo ano con­secutivo. O intuito é faci­li­­tar o diálogo com pessoas com deficiência auditiva. A informação é da Prefeitura de Catanduva.

Neste ano, as aulas são mi­nistradas pela professora Ana Maria Souza de Oliveira, por meio do Programa de O­­­fi­­cinas Culturais da Secretaria de Cul­­tura. A ação tem par­­ce­­ria com a Secretaria de De­­sen­­­volvimento, Emprego e Re­­lação de Trabalho (Sem­­dert).

“O funcionário será capaz de interagir de maneira efi­­ciente e natural com pessoas com deficiência auditiva. A­­lém disso, o curso promove uma qualificação ao parti­­ci­­pante, ampliando as suas pos­si­bilidades de comunicação pro­­fissional e também o cur­­rí­­culo”, disse o secretário de De­­senvolvimento, Fábio Ri­nal­­di Manzano.

“Tivemos nos últimos dias a Semana da Pessoa Com De­­ficiência, ocasião em que polí­­ticas públicas que fo­­mentam a inserção deste pú­­blico no con­­vívio social fo­ram amplamente discutidas. Na­­da melhor do que colocar isso em prática, por meio de ações efetivas junto à comu­­ni­­dade”, disse a se­­cretária de Cultura, Cris Ano­­vazzi. De acordo com o órgão, a iniciativa foi impulsionada pe­­lo bom resultado obtido no ano passado, quando o curso teve duração de três meses e re­­sultou, inclusive, com abor­­dagem real na unidade local do Poupatempo.

Da Reportagem Local