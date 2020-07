Funcionários Do HPA Tem Treinamento Sobre Atendimento De Urgência Na Sala De Parto

O mês de junho foi bem movimentado para os funcionários do Serviço Materno-Infantil do Hospital Padre Albino que participaram de um treinamento de atendimento de urgência para recém-nascidos (RN) na sala de parto.

Os participantes vivenciaram simulação realística no atendimento de emergência ao RN realizado pelas enfermeiras do Serviço, Tânia Cruz e Ludmila Ferreira da Cruz, expondo sobre os cuidados contínuos e de complexidade adequada ao nível de risco do neonato.

“O profissional de saúde envolvido neste processo corresponde ao ser facilitador ou não; por isso a importância da equipe bem treinada, evitando o surgimento de erros e complicações”, pontuaram as enfermeiras.

A capacitação faz parte de um plano anual de treinamentos da instituição, que prioriza as necessidades de cada setor. “O profissional de enfermagem, seja em qual for sua ocupação, deve buscar mais conhecimentos, rever as práticas que são executadas visando o ser humano e suas necessidades”, afirmou a enfermeira coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Padre Albino, Ana Lúcia dos Santos.

Segundo informações, participaram os funcionários do Berçário, Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico e Maternidade do HPA.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

