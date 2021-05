Funcionários da SAEC Realizam Testagem Para Detectar a Covid-19

A Superintendência de Água e Esgoto (SAEC) em parceria com a Secretaria de Saúde de Catanduva realizou na segunda-feira, dia 03, uma testagem para detectar a Covid-19 nos colaboradores.

De acordo com a SAEC, foram submetidos ao exame funcionários da área administrativa e de manutenção que se queixaram de sintomas ou tiveram contato com colaboradores que foram diagnosticados com a doença.

No total, 50 colaboradores realizaram o teste. Segundo a autarquia, todos os exames realizados tiveram resultado negativo para o coronavírus.

Na última sexta-feira, dia 30, a autarquia realizou a desinfecção de todo o espaço com a mistura de amônia quaternária. No domingo, dia 2, foi a vez de intensificação do serviço nos laboratórios, unidade de captação e Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local