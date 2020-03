Funcionário da FPA Participa do Corpo Clínico no Barco Hospital do Papa Francisco

A nona missão humanitária do Barco Navio Hospital Papa Francisco, ocorreu entre os dias 10 e 20 de Fevereiro. O trabalho contou com a participação especial de um funcionário da Fundação Padre Albino. O fisioterapeuta Fábio Pagliotto embarcou na missão com o objetivo de auxiliar no atendimento de pessoas carentes que vivem na região da Amazônia.

“Mesmo com o coração apertado em deixar os meus familiares fui de peito aberto para encarar as dificuldades por dez dias que o povo Ribeirinho da Amazônia enfrenta rotineiramente. Foi muito esforço e dedicação, mas cumpri com o que planejei e realizei 164 atendimentos fisioterápicos. Fui o primeiro fisioterapeuta a estar embarcado no Barco Hospital compondo o corpo clínico desta missão”, comentou o fisioterapeuta Fábio Pagliotto.

O voluntário contou que realizar o trabalho no barco hospital foi à concretização de um sonho. “Sempre tive vontade de fazer parte de um projeto de voluntariado, mas não imaginava a grandeza deste projeto que participei em ajuda humanitária a população Ribeirinha do Amazonas e do Rio Tapajós. Foi uma experiência ímpar por ter sido o primeiro fisioterapeuta e o primeiro funcionário da Fundação participando desse projeto” explicou.

A missão ficará marcada para sempre na trajetória de Fábio. “Voltei ao meu lar transformado, carregando na memória todos os sorrisos do mais puro ‘obrigado’ por terem sido lembrados. Os brasileiros esquecidos por muitos, mas que tem em sua essência a grandeza de sobreviver e ver um futuro melhor em cada fim de dia”, finalizou.

Sobre o projeto

Idealizado pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, o Barco Navio Hospital Papa Francisco, está navegando para seu destino final, a embarcação chegará no dia 6 de julho, na cidade de Óbidos no Pará, para atender mais de 1000 comunidades ribeirinhas na Região Amazônica.

O Barco Navio Hospital mede 32 metros de extensão conta com 10 tripulantes fixos e 20 voluntários que saíram nas expedições com duração de dez dias, até retornarem para sua base na cidade de Óbidos, no Pará. O hospital flutuante comporta consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para exames, como raio-X, ultrasom, eco, mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. Além da atenção básica de saúde à população, as equipes atuarão na prevenção e diagnóstico precoce do câncer, com a realização de exames e triagem. Também tem parceria com as universidades que enviarão suas equipes de médicas e residentes.

Os recursos para a construção do Navio Hospital são provenientes da indenização de dano moral coletivo firmado em 2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT 15, Campinas), as empresas Raízen Combustíveis S/A (antiga Shell Quimica) e Basf S/A e o Ministério Público do Trabalho. O projeto total está orçado em R$ 24,5 milhões.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local