Fuga Dos Padrões Natalinos: O Estranho Mundo De Jack é uma Opção

O dia 25 de dezembro costuma ser, por tradição, um dia mais voltado à família e longe da festança e comemorações que marcam a noite anterior. Com parentes reunidos em casa, assistir a um bom filme acompanhado de pipoca e refrigerante soa como uma boa opção. E é com o intuito de reunir os familiares no sofá que o O Regional selecionou um filme especial para acompanhá-los: O Estranho Mundo de Jack.

Sinopse

Jack Skellington é um ser fantástico que vive na Cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá, todos passam o ano organizando o Halloween do ano seguinte, mas após mais um Halloween, Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos. Assim, ele deixa os limites da Cidade do Halloween e vagueia pela floresta. Por acaso, acha alguns portais, sendo que cada um leva até um tipo festividade. Jack acaba atravessando o portal do Natal, onde vê demonstrações do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal. Apesar de argumentos fortes de sua leal namorada Sally contra o projeto, o Papai Noel é capturado. Mas os fatos mostrarão que Sally estava totalmente certa.

Comentários

Longe de ser mais um filme comum da época, em que estamos acostumados a assistir comédias, dramas ou romances mais suaves, a animação apresenta, como subgêneros, a fantasia, a comédia musical e seus toques de terror. Quem fala mais a respeito do filme de 76 minutos é o professor, jornalista e crítico de cinema, Felipe Brida: “O Estranho Mundo de Jack foi lançado em 1993 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, poucos dias antes do Halloween de 1994. Na época, se tratou de um filme que chamou a atenção não só das crianças, mas também dos adultos, por ser uma animação em preto e branco e em que o protagonista era uma caveira que viaja pelo mundo, sendo o símbolo do Halloween. Por isso, era um filme meio medonho para a criançada. Vale dizer que esse sentimento de estranhamento, somado a criaturas assustadoras e bizarrices, é próprio do mundo do Tim Burton, que é o produtor do filme”.

O longa produzido em stop-motion e dirigido por Henry Selick (que viria, no futuro, a também dirigir a conhecida animação Coraline) surgiu, curiosamente, de um poema escrito por Tim Burton. Na época, ele seria o encarregado pela direção, mas teve que entregar a função a Henry após assumir o compromisso de dirigir o filme Batman – O Retorno (de 1992).

Felipe Brida ainda pontua: “O filme mostra os dois lados de festas tradicionais americanas, com suas alegrias, frustrações e medos. Enquanto é retratado o Halloween e o mundo das bruxas, o filme é completamente em preto e branco. Já quando temos a transação para o Natal, que tem tons mais alegres, o filme ganha cores e se torna mais vívido. A técnica do filme foi muito diferente para a época, e é por esse e outros detalhes enriquecedores que O Estranho Mundo de Jack foi indicado ao Oscar e Globo de Ouro. Foi algo muito reconhecido na época, e até hoje possui fãs fieis pelo mundo”.

“Deixo essa dica como uma animação para romper com padrões, fugindo de filmes de Natal com a pegada mais leve e descontraída. Ele é instigante e faz a gente refletir”, finaliza o crítico.

