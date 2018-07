Frota de Escort em Catanduva é a 37ª Maior do Estado

Ele pode até ser europeu, mas no Brasil, principalmente nos anos 1980, o Escort foi sensação. Em Catanduva também reservou lugar cativo no mercado automobilístico. E quem disse que a barreira do tempo é empecilho para esse carro que ainda conquista gerações? O motivo do sucesso em território catanduvense não é para menos, já que a Cidade Feitiço tem a 37ª maior frota de Escort de todo Estado de São Paulo. Também é por aqui que se encontra um exemplar de colecionador. A informação é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O modelo da Ford, que foi lançado em 1983, se transformou em ícone da década. Em todo território paulista, são 393.487 registros do Escort. Desse número, 90 têm a placa preta, que é voltada para colecionadores. São Paulo lidera com o maior número de registros do modelo com 122 mil carros. Na sequência está Campinas (11 mil) e em terceiro aparece Santo André (10,6 mil). A quarta cidade com mais registros é São Bernardo do Campo (10,1 mil) e em quinto aparece Guarulhos (9,7 mil).

O Escort chegou ao Brasil depois de fazer sucesso na Europa. A versão nacional mais “barata” foi a CHT E-Max 1.3. Não se surpreenda, mas ela custava mais de quatro milhões de cruzeiros (Crs$ 4.019.324,00). Em valores da tabela Fipe, chegaria a mais ou menos R$ 40 mil. Já a versão mais luxuosa, custava mais de 5 milhões de cruzeiros, o que corresponde a R$ 51 mil atualmente.

Foi em outubro de 1983 que foi lançado o modelo XR3. De acordo com anúncios da Ford na época, esse era o mais sofisticado esportivo fabricado até então em território nacional. Para se ter uma ideia, tinha relógio digital de múltiplas funções, bloqueio elétrico das portas, vidros acionados por comando elétrico, retrovisores elétricos e teto solar, além de um motor com modificações para realçar a esportividade do modelo. O preço dele na época passava dos sete milhões de cruzeiros, o que atualmente resultaria em R$ 58 mil.

Dois anos depois e o XR3 já era sucesso garantido, quando resolveu inovar com um detalhe que o tornou inesquecível para muitos. Foi justamente nessa época que ele ganhou uma versão conversível, o único veículo nacional a sair sem capota de fábrica até então.

O valor era bem mais salgado que o normal, chegando a 72 milhões de cruzeiros. O que corresponde a R$ 114 mil em dinheiro atual. Depois de mudanças no estilo do Escort em 1990, a Ford descontinuou o modelo em 2003.

“O número restrito de exemplares com placa preta se explica por uma das exigências: além de manter boa parte das características originais de fabricação, é preciso que o carro tenha ao menos 30 anos”, informa o Detran. Em todo estado, são 90 modelos de colecionador. Sendo que São Paulo lidera com 39 registros, seguida de São Bernardo do Campo (6) e Guarulhos (5).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local