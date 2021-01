Frota Da Prefeitura De Santa Adélia Termina O Ano De 2020 Com Dez Novos Veículos

A frota da Prefeitura Municipal de Santa Adélia ganhou dez novos veículos só em 2020. Foram adquiridos dois Renault Kwid para a Saúde; três novas ambulâncias tipo Montana; uma ambulância Van Pegout; uma van Renault Master para transporte de pacientes; duas novas retroescavadeiras; e um novo ônibus escolar.

Segundo o prefeito Guilherme Colombo da Silva, os veículos destinados para a saúde vão ajudar a transportar os pacientes com mais conforto e segurança. “A nossa Central de Ambulância realiza um trabalho sério e eficiente no transporte de pacientes e com essas novas aquisições, tudo fica mais seguro”, disse.

Já as duas retroescavadeiras ajudam na manutenção das estradas rurais e outros serviços estruturais na cidade e nos distritos. “Sem sombra de dúvidas estes equipamentos ajudam muito a melhorar a qualidade e agilidade dos serviços que prestamos para a comunidade da cidade e da zona rural, já que estas máquinas também ajudam na manutenção das estradas rurais, ação que realizamos constantemente em Santa Adélia”, disse o prefeito.

O mais novo ônibus da frota municipal foi cedido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tem capacidade para 45 alunos sentados e é equipado com dispositivo de acessibilidade, do tipo poltrona móvel, para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O prefeito ressalta que os outros veículos passam por manutenções e reformas constantes para que todos estejam em ótimas condições de uso, oferecendo segurança para os pacientes, alunos e servidores.

“Uma frota com veículos novos gera economia para a Prefeitura. Economia com tempo, pois o trabalho é mais ágil e rápido e também diminuição nos gastos, já que as quebras são bem menores. Com trabalho, responsabilidade e comprometimento vamos melhorando para oferecer cada vez mais uma melhor qualidade de vida aos santa-adelienses”, finalizou Guilherme.

Ariane Pio

Da Reportagem Local