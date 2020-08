Frio Perde Força e Fim de Semana Será de Calor em Catanduva

Após frio intenso registrado nos últimos dias, a massa de ar polar que provocou a queda de temperatura em Catanduva deve perder a força no decorrer dos próximos dias. Com isso, as temperaturas começarão a subir de forma gradativa. Neste sábado os termômetros devem marcar 34°C e no domingo máxima de 35°C. Para os dois dias a mínima é de 18°C.

Apesar das altas temperaturas à tarde, o amanhecer dos próximos dias ainda será frio, com grande amplitude térmica. Isso ocorre principalmente devido à ausência de nebulosidade durante as madrugadas e manhãs, que faz com que o calor acumulado ao longo do dia escape para a atmosfera, ocasionando a chamada perda radiativa.

Com a atuação da massa de ar seco, o tempo vai continuar firme até o fim do mês de agosto. Além disso, a umidade relativa do ar tende a ficar cada vez mais baixa. A umidade do ar vai ficar abaixo dos 30%. Com a alta concentração de poluentes, a qualidade do ar também deve apresentar piora significativa, embora o céu claro induza a acreditar que o ar está limpo, a Cetesb registrou 50 microgramas de material particulado grosso (MP10) por metro cúbico de ar. Esse índice é 2,5 vezes maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Defesa Civil emitiu alerta sobre os principais cuidados para evitar complicações respiratórias. As medidas preventivas a serem tomadas são: hidratar-se com frequência; evitar exposição ao sol; usar vaporizadores de ambiente ou toalha umedecida; evitar práticas esportivas entre 13 e 18h e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local