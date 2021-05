Frequentador do Conjunto Esportivo Reclama de Árvores Sendo Cortadas e Podadas

O regional recebeu ontem uma reclamação envolvendo poda e corte de arvores no Conjunto Esportivo de Catanduva, segundo o frequentador do local o caso aconteceu ontem (10), enquanto ele caminhava na pista dentro do Conjunto.

O munícipe que não desejou ser revelado seu nome nos contou que ficou indignado com os cortes e podas de arvores, e estava bem bravo, pois o ocorrido estava acontecendo na hora de caminhada de pessoas que precisam praticar o esporte.

Ele disse que muita das arvores que estavam sendo cortadas e podadas era de grande arborização e que faziam grande sombra para as pessoas que caminhavam.

“Uma lástima ver tantas arvores sendo cortadas, além disso atrapalhou a caminhada de muitos que estavam lá, eu gostaria de saber porque eles cortaram tantas arvores e galhos” finalizou o frequentador.

Entramos em contato com a secretaria de Meio Ambiente, Julia Wayego que disse que realmente foi solicitado corte e podas no Conjunto Esportivo, mas o secretário de esporte poderia nos explicar melhor.

O secretário de esporte, Marco Antônio Braga Sanches contou que estava sim tendo podas e cortes de àrvores que estavam com fungo e podres sendo assim elas estavam ocasionando perigo para quem estivesse frequentando o local podendo cair sobre a pessoa e machucando. “Sim a secretaria de meio ambiente estava no local, infelizmente nesse tempo estava bem movimento por conta das podas e cortes necessários, mas acredito que o local vai ficar limpo, lindo e bem seguro para os munícipes aproveitarem principalmente agora com a retomada dos esportes e práticas esportivas”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local