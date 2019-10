Fraternidade São Francisco Realiza Divulgação De Padre Albino Em Portugal

A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que é dirigida por Frei Francisco (Padre Nélio Joel Angeli Belotti), está desenvolvendo, em Portugal, uma atividade missionária de evangelização e de conhecimento da vida de Padre Albino. Associada a esta missão, também está sendo estruturada uma obra de promoção humana. No dia 4 de fevereiro deste ano, a Fraternidade se instalou na cidade de Braga com os primeiros missionários, Frei Jacó Silva, guardião, e Frei Marcos Mendes, ambos religiosos de votos solenes, que foram acolhidos pelo Arcebispo de Braga e tiveram, como residência, o Convento Franciscano de Montariol. O trabalho de divulgação de Padre Albino começou imediatamente.

De acordo com Frei Jacó, a missão é itinerante, percorrendo as paróquias e comunidades da Arquidiocese de Braga, bem como outras localidades: “a consistência do trabalho se dá em anunciar Padre Albino durante as celebrações, de acordo com a flexibilidade de cada celebrante, a ajustar-se em cada realidade, por meio de fala com as pessoas. Fazer uso da exposição de quadro do Servo de Deus e distribuição da oração pela beatificação”.

Já entre os meses de fevereiro e julho, os freis visitaram um total de 16 paróquias, falando a respeito do Padre Albino a 7.190 pessoas. A fim de ampliar a missão, decidiram alcançar os grupos e movimentos distintos da sociedade visitando instituições de saúde.

Dia de Padre Albino

Dos dias 16 a 20 do mês passado, setembro, a Fraternidade realizou a Semana de oração pela Beatificação do Padre Albino. No Centro de Acolhimento O Poverello, de 16 a 19, às 9h00, foram feitas reflexões e orações. No dia 20, foi celebrada uma missa com Dom Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, com a participação de outros padres e de toda a comunidade do hospital que a entidade administra.

Já no dia 21, foi celebrado o Dia de Padre Albino (que nasceu em 1882, chegou ao Brasil em 1912 e foi sepultado em 1973). Para finalizar, no dia 22, um domingo, foi celebrada missa na aldeia de Codeçoso, em Celorico de Basto, onde nasceu Padre Albino.

Da Reportagem Local