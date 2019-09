FPA Realiza Outorga De Troféus Na Semana Monsenhor Albino

Na última sexta-feira, dia 20 de setembro, às 20h30, a Fundação promoveu a outorga dos troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino. O evento ocorreu no Anfiteatro Padre Albino e fez parte da programação da XXVIII Semana Monsenhor Albino.

“O Troféu Fundação Padre Albino, que tem o objetivo de, em reconhecimento aos méritos de membros da Fundação e seus funcionários, distinguir, exaltar e homenagear os mesmos, ainda em vida, apresentando a eles o agradecimento pelos bons serviços prestados e para que seu trabalho seja estímulo e exemplo para seus colegas e pessoas que se destacam com algum ato em dedicação a Fundação, foi outorgado ao Dr. Waldemar Curi, docente do curso de Medicina da UNIFIPA”, informa a nota oficial da assessoria de imprensa da Fundação.

Ainda de acordo com a informação, as premiações foram aos seguintes homenageados: “Dr. Waldemar Curi, médico graduado pela PUC/SP, em 1963, onde também obteve títulos de especialista em Filosofia Moral e Ética Profissional Médica e de Especialista em Medicina Legal pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal. Foi contratado como professor da disciplina de Anatomia Humana do curso de Medicina da então FAMECA em 01/04/1970; portanto, logo após sua instalação. Dr. Waldemar Curi foi casado com a Dra. Maria Inês Dall’Antonia Curi, formada na primeira turma da FAMECA, e é pai de Karla Curi Fernandes e Dra. Keyla Curi, também médica. Atua como médico Ginecologista e Obstetra e foi médico perito da Polícia Civil. O Troféu Fundação Padre Albino foi-lhe entregue pelo superintendente da Fundação, Reginaldo Donizeti Lopes. O Troféu Monsenhor Albino, que tem o objetivo de homenagear e reconhecer os méritos de pessoas que, de alguma forma, colaboraram e auxiliaram Monsenhor Albino ou que colaborem e/ou trabalhem pela Fundação Padre Albino com o mesmo espírito benemérito e cristão de Monsenhor Albino, foi outorgado in memorian ao ex-conselheiro da Fundação Edison Bonutti. O Sr. Edison Bonutti tomou posse como conselheiro da Fundação Padre Albino em 30/07/2003, tendo ocupado os cargos de secretário e 2º Tesoureiro da Diretoria Administrativa, de diretor auxiliar administrativo de Manutenção e Obras e foi membro do Conselho de Administração. Ele foi casado com a Srª Sylvia Arruda Brasil Bonutti e pai de Sylvia Regina Bonutti e Carmen Sylvia Bonutti, que receberam o Troféu Monsenhor Albino do presidente do Conselho de Administração da Fundação, Dr. Antonio Hercules”.

Da Reportagem Local