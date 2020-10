FPA Realiza Concurso Cultural “Doce Agradecimento”, Em Comemoração Ao Dia Da Criança

O concurso cultural “Doce agradecimento”, destinado aos filhos (as) de funcionários até 10 anos e em comemoração ao Dia da Criança foi promovido pela Fundação Padre Albino, através do Departamento de Recursos Humanos, Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) e Medicina do Trabalho.

Os pais retiraram o formulário padrão do concurso no GAT e os participantes deveriam fazer um desenho e responder à pergunta “O que você quer dizer aos trabalhadores da Fundação Padre Albino que estão na linha de frente do combate ao Coronavírus?”

Do concurso participaram oito crianças com idades entre três e 10 anos. A comissão julgadora, composta por funcionários de diferentes áreas (Fisioterapia, Enfermagem, Compras, Informática, Imprensa, Marketing e Ouvidoria), votou em dois desenhos, de um menino e de uma menina, e os ganhadores foram Maria Eduarda, oito anos, filha da Enfermeira Verônica Aparecida Evaristo, do Hospital Padre Albino, e Davi Luiz, sete anos, filho do Técnico de Segurança do Trabalho Wellington Miletta.

Os vencedores receberam um mimo e certificado de participação, no Setor de Recursos Humanos. Os demais participantes também receberam uma lembrança e certificado pela participação. Todos os desenhos foram expostos na URA/Unidade para Respiratórios Agudos, no Hospital Emílio Carlos.

A frase de Maria Eduarda foi “Olá, queria dizer para vocês não desistirem e nos momentos mais difíceis para se lembrarem de Deus. Ele está no controle de tudo. Eu estarei orando para cada um de vocês mesmo sem saber quem são. Logo tudo vai passar. Os verdadeiros heróis da vida real e da nação.

A frase de Davi foi “Vamos lá. Vocês estão muito bem no combate ao coronavírus. A partir de hoje eu vou rezar por vocês não pegarem Covid-19 e também rezar por meu pai”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local