FPA Participa De Encontro Da Saúde E Bem Estar Do LIDE Em Rio Preto

Na última segunda-feira, dia 16 de setembro, a FPA – Fundação Padre Albino participou, na cidade de São José do Rio Preto, do 2º Encontro da Saúde e Bem Estar do LIDE Rio Preto, com a presença do secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, que abordou o impacto das políticas públicas de saúde na produtividade das empresas.

Neste evento, Catanduva foi citada pelo secretário por ser a primeira cidade do interior e do DRS-XV a implantar o sistema Teledermato, no AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva, unidade que fica sob a gestão da FPA.

“O evento abordou temas atuais, como humanização da saúde na constante busca pelo bem estar, a tecnologia a favor da qualidade de vida, a saúde mental no ambiente de trabalho e como administrar o mal do século: o stress. Profissionais de renome, como Pedro Lovel, da Start-Se, Rogério Chaves, da VP de Saúde da TOTVS, e Dr. Alberto Ogata, médico e presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho (IAWHP), palestraram sobre os temas”, diz a nota oficial divulgada pela Fundação Padre Albino.

Como representantes da Fundação, participaram o superintendente Reginaldo Donizeti Lopes, a administradora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, e a enfermeira Coordenadora do Trabalho, Tatiane Kratuti Devitto.

