FPA Inicia Campanha de Arrecadação ‘Amigos da Fundação Unidos Contra o Coronavírus’

Fundação Padre Albino iniciou campanha de arrecadação de insumos para o atendimento dos pacientes com suspeita e confirmação de COVID-19. Denominada “Amigos da Fundação Padre Albino Unidos contra o Coronavírus”, a campanha concede o Selo Amigo da FPA às pessoas e empresas que colaborarem com essa causa.

Os materiais necessários para o auxílio no manejo dos pacientes e funcionários são água sanitária, álcool gel 70%, bucha de pia dupla face, detergente líquido, esponja de aço, Hipoclorito 12%, inseticida aerossol, luvas de limpeza, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, saco de algodão cru para pano de chão, saco de lixo, máscara cirúrgica branca descartável, máscara N95 ou PFF2, touca descartável, óculos de proteção individual, protetor fácil de acrílico, avental descartável impermeável de manga longa, macacão de manga longa com capuz descartável impermeável, caixas de luva nitrílica descartável de cano longo, caixas de luvas de procedimento, pares de propé, pares de bota descartável impermeável de cano longo, pares de bota de PVC de cano longo, entre outros. O valor estimado de todo o material, inclusive com os leitos adicionais criados para tratar o novo coronavírus, é de 3 milhões de reais mensais.

“A sua ajuda é muito importante neste momento. Estamos travando uma batalha pela vida. A primeira medida preventiva, que é a de ficar em casa, a população já está tomando; agora temos que tratar os pacientes suspeitos e contaminados, garantindo a saúde dos profissionais das diversas áreas que estão na linha de frente atuando no atendimento e manejo dos pacientes, na limpeza e desinfecção, no transporte, na alimentação e na manutenção dos hospitais da Fundação Padre Albino para que tenhamos o melhor desempenho e bons resultados nesse combate. Estamos prontos para o enfrentamento, mas precisamos da ajuda das pessoas para pagar o material necessário para o tratamento”, afirmou o presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Reginaldo Donizeti Lopes.

Para quem quiser fazer parte da campanha basta acessar www.fundacaopadrealbino.org.br, clicar no banner da campanha e fazer a doação a partir de R$ 20 por PagSeguro ou depósito bancário ou entrar em contato pelo (17) 3311-3365 ou 99789-8343 para doações de insumos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

