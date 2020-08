FPA dá Dicas Para Higienizar a Casa Quando há Alguém Infectado Pela Covid-19

Quando há contato com um indivíduo infectado pelo Covid-19 em casa é inevitável e fundamental tomar alguns cuidados. Diante disso, a Fundação Padre Albino disponibilizou algumas dicas que devem ser rigorosamente seguidas para evitar o contágio e garantir a segurança de quem reside no local.

A primeira orientação é usar máscara e luvas durante a limpeza da residência. Utilizar solução de água sanitária uma parte desinfetante para cada 49 de água ou álcool 70%. Além disso, é essencial limpar diariamente todas as superfícies de contato frequente, como: maçanetas, mesas, interruptores, torneiras, telefones, etc.

Outra dica é que a louça e utensílios domésticos devem ser lavados separadamente com água e detergente ou utilizar copos, pratos e talheres descartáveis. A roupa do infectado deve ser lavada separadamente com sabão habitual e deixa-la secar totalmente, de preferência ao sol. É imprescindível higienizar as mãos com frequência.

Pessoas que estão em isolamento domiciliar ou quarentena por suspeita ou infecção pelo novo coronavírus precisam tomar alguns cuidados com o lixo produzido em casa. É necessário separar uma lixeira de uso exclusivo da pessoa infectada ou suspeita no cômodo reservado para ela. Usar, preferencialmente, sacos hermeticamente fechados e higienizar pontos de contatos, como alças e tampas de lixeiras. Todo o resíduo tem que ser individualizado. Se a pessoa não tiver um saco hermeticamente fechado, ela precisa amarrar muito bem o saco de lixo e só depois disso descartá-lo em uma lixeira comum.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook