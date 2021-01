Fórum Social Mundial Virtual Abrirá Inscrições A Partir Do Dia 23 De Janeiro

A plataforma que vai gerar o programa de painéis, oficinas, performances e campanhas do Fórum Social Mundial 2021, estará com inscrições abertas partir de 23 a 31 de janeiro, que podem ser acessadas no seguinte link join.wsf2021.net.

Para participar, é preciso: Inscrever sua Organização, momento social ou coletivo, Inscrever uma Atividade ou ainda, Inscrever uma Iniciativa mais duradoura. Se tiver alguma dúvida, consulte as Perguntas e Respostas organizadas pela comunicação. https://join.wsf2021.net/node/27. E se ainda assim precisar, escreva para : forumvirtual@wsf2021.net.

As atividades são oficinas, painéis, assembleias, exposições de experiências, debates, micro palestras, etc… organizadas por uma ou mais organizações, no espaço do fórum durante o evento virtual do FSM 2021 para avançar diversos propósitos como os previstos no princípio 1 do FSM: intensificar a reflexão, realizar um debate democrático de ideias, elaborar propostas, estabelecer uma livre troca de experiências e articular ações efetivas.

O Fórum Social Mundial nasceu em 2001, por organizações e movimentos sociais que, a partir de uma proposta inicial, se autoconvocaram e mobilizaram para um grande encontro em Porto Alegre, em contraposição ao neoliberalismo representado pelo Fórum Econômico Mundial, que ocorria ao mesmo tempo em Davos, na Suíça.

Participantes discutiram formas de enfrentar a ditadura do sistema financeiro, o império das corporações transnacionais, a opressão dos regimes autoritários, o jugo dos meios de comunicação, a cultura do patriarcado e do racismo. Debateram propostas alternativas para a construção de sociedades mais justas e soberanas, o acesso ao conhecimento e às tecnologias e a proteção dos recursos do planeta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local