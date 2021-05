Fórum Nacional do Comércio Discute Retomada Econômica no Pós-Pandemia

O V Fórum Nacional do Comércio já tem data e tema definidos. Vai ocorrer nos dias 28 e 29 de setembro de 2021 com a temática “Transformações: política e comércio no pós-pandemia”. O evento é realizado a cada dois anos pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF) a fim de reunir as principais lideranças do varejo nacional e do poder público para debater a melhoria do ambiente de negócios no país. Na quinta edição, o foco será a construção de caminhos para a retomada econômica no pós-pandemia. O evento acontecerá no formato híbrido: online, com transmissão ao vivo nas redes sociais da CNDL; e presencial, para um público restrito, no Ballroom do Hotel Royal Tulip Alvorada, em Brasília (DF). Serão respeitados todos os protocolos de saúde e segurança.

O Fórum Nacional do Comércio reúne grandes especialistas em varejo, tecnologia e inovação, bem como as principais autoridades brasileiras do Executivo e do Legislativo, responsáveis por tomar as decisões que impactam consumidores e empresários. As palestras e debates são direcionados para os membros do Sistema CNDL, que hoje está presente nas 27 unidades Federativas e conta com a participação de 2 mil entidades, 450 mil empresas e 1 milhão de pontos de vendas. O setor empresarial lojista contribui de maneira significativa na geração de emprego, no volume de transações financeiras, na concessão de crédito e serve de termômetro para toda a cadeia produtiva nacional. Atualmente, o setor de Comércio e Serviços responde por 73,2% do PIB nacional, emprega 27 milhões de trabalhadores e, em 2017, movimentou R$ 715 bilhões.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local