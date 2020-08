O Fórum de Catanduva permanece com atendimento presencial para casos essenciais. Um servidor testou positivo para o novo coronavirus e outros dois tiveram sintomas e aguardam exames.

No início da tarde, um comunicado chegou a ser divulgado de que os atendimentos passariam a ser realizados por trabalho remoto. O Fórum está aberto para atendimentos essenciais desde 27 de julho.

No entanto, a medida foi revertida depois de uma revisão nos protocolos de saúde.

A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a manutenção das atividades de forma presencial, no final da tarde de ontem.

De acordo com informações, o primeiro servidor começou a sentir sintomas na segunda-feira e testou positivo. Ele está afastado desde então. Ontem, outros dois funcionários que teriam tido contato com o servidor também manifestaram sintomas e ainda são considerados casos suspeitos.

No comunicado sobre o fechamento, o juiz Gabriel Pires de Campos Sormani, assessor da presidência – Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – dizia que “considerando a incidência de vários casos suspeitos da Covid-19 entre os servidores do Fórum e a existência de tantos outros servidores que tiveram contato próximo com esses suspeitos, ensejando assim, diversos afastamentos, o número de servidores aptos para o trabalho presencial se torna por demais escasso, fica deferido o fechamento excepcional do Fórum por 14 dias corridos, a partir de amanhã, permanecendo-se em trabalho remoto. Deve a OAB local ser avisada”.

