Fórum de Catanduva Divulga Que Estará Trabalhando Normalmente Durante Lockdown

O fórum de Catanduva divulgou que mesmo com o decreto do município de Catanduva, que em caráter temporário excepcional, esta acontecendo no período de 15 até 29 de junho, pelas medidas emergenciais, com objetivo imediato de conter a transmissão de simulação do covid-19, os prédios do poder judiciário do Estado de São Paulo localizado na comarca de Catanduva, ou seja, o prédio do fórum por deliberação da e ponto presidência do tribunal de justiça do estado permanecerão em funcionamento por se tratar de uma atividade essencial para o exercício de direitos fundamentais.

O documento foi encaminhado para o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e ainda ressaltou a importância de consignar que os serviços jurisdicionais presenciais se darão com o número reduzido de funcionários mediante escala observado as regras do provimento CSM 2564/2020 e as ações necessárias para a prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Ainda diz que diante disso impõe-se a necessidade de locomoção de magistrados servidores terceirizados membros do ministério público advogados colaboradores e jurisdicionados.

O documento termina com assinatura do Juiz de Direito Diretor do Fórum Antônio Carlos Pinheiro de Freitas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local