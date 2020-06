Fórum da Juventude e Prefeitura Lançam Programa Para Incentivar Empreendedorismo Jovem

Para trazer perspectivas de trabalho e renda para os jovens que tem o próprio negócio, o Fórum da Juventude CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) em parceria do Conselho Nacional de Juventude, a Coordenação de Juventude do Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Catanduva lançaram o Programa Juventude Empreendedora On-line.

O foco da iniciativa é orientar jovens de 17 a 29 anos a criar e a manter negócios com baixo ou zero investimento. O público-alvo terá a oportunidade de participar da capacitação que ocorreu em mais de 12 países. O curso é oferecido gratuitamente e é formado por diferentes conteúdos, como a comunicação on-line, off-line, finanças e guias práticos.

“Contamos com a participação dos jovens nossos jovens a compartilharem uma iniciativa tão bacana em prol da economia e de novos investimentos”, destacou a secretária de Desenvolvimento, Beatriz Trigo.

Para se inscrever, é necessário acessar juventudeempreendedora.com. As aulas já começaram, mas ainda dá tempo de participar. O conteúdo será abordado até sexta-feira, dia 19, das 9 às 13 horas.

