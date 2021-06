Fórum Brasil Imune Será Realizado na Próxima Semana Para Falar Sobre Vacinação

Nos dias 9 e 10 de junho, o Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL) realizará o Fórum Brasil Imune como parte da Semana de Imunização, promovida pela organização. O evento online e gratuito tem como objetivo alertar os brasileiros sobre a importância da proteção imunológica contra doenças infecciosas. Além da vacina da Covid-19, é preciso estar atento ao calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), para todas as faixas etárias.

A presidente do LAL e idealizadora da Semana da imunização e campanhas como o Novembro Azul, Marlene Oliveira, explica que diversas doenças foram erradicadas do Brasil devido à vacinação infantil, mas os adultos também devem estar atentos às vacinas que precisam tomar, principalmente pacientes oncológicos ou os portadores de doenças crônicas.

Entre os especialistas participantes do evento estão Anselm Hennis, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS); Ester Sabino, imunologista que liderou o sequenciamento do genoma do coronavírus e professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP; Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, diretora de Inovação do Instituto Butantan.

Também participarão: Renato Kfouri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm); e Maisa Kairalla, presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Entre os assuntos a serem debatidos estão: vacinação na Atenção Primária à Saúde (APS); vacina para pacientes imunossuprimidos e com doenças crônicas; os aprendizados da Covid-19 e o futuro da imunização para os próximos 10 anos; e os desafios do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ariane Pio

Da Reportagem Local