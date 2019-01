Fornecedores Devem Estar Atentos Para o Golpe do Falso Funcionário

A Fundação Procon faz um alerta para fornecedores sobre um golpe bastante antigo, mais ainda praticado: a venda de produtos por falsos funcionários. No comunicado de alerta, enviado pela Fundação, consta que, nos casos mais comuns, os golpistas oferecem placas de divulgação do número 151, exemplares do Código de Defesa do Consumidor e, inclusive, uma suposta imunidade contra fiscalização.

“O Procon não vende placas nem códigos. No site da instituição, é possível encontrar o CDC para impressão, gratuitamente. Além disso, os fiscais atuam em, no mínimo, duas pessoas, devidamente uniformizadas com coletes e crachás. Os veículos também são identificados”, explica o setor.

Ainda de acordo com o comunicado, atos fiscalizatórios não são comunicados previamente por telefone ou outro meio. “Qualquer ato diferente desse padrão deve ser denunciado à Polícia”, ressalta o Procon.

Quem quiser baixar o Código de Defesa do Consumidor (principalmente proprietários de estabelecimentos), basta entrar no site da Fundação Procon, no link: www.procon.sp.gov.br/pdf/CDCcompleto.pdf

LEGISLAÇÃO

A lei federal nº 12.291/10 determina no art. 1º que : “São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor”. O não cumprimento implica em multa no montante de R$ 1.064,10.

Da Reportagem Local