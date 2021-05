Formulário é Obrigatório Para Pessoas Com Comorbidades na Vacinação Contra Covid-19

A vacinação contra o COVID para grupos com comorbidades tem que ter obrigatoriamente apresentação do formulário padrão disponível no site da Prefeitura de Catanduva e um documento com foto o documento deverá ser preenchido e assinado pelo médico responsável e paciente. A vacinação dos grupos com comorbidade será realizada de acordo com a faixa de idade estabelecida pelo cronograma da Secretaria Estadual de Saúde em ordens de gravidade. Site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br/vacinados/formularios-covid-19.

Estão dispensados da apresentação do formulário obrigatório para pessoas com síndrome de down, pacientes renais em diálise (que é terapia renal substitutiva), transplantados em uso de imunossupressores e pessoas com deficiência permanente (BPC), estes deverão apresentar somente um documento comprobatório da sua condição.

O grupo de comorbidades foi definido pelo Ministério da Saúde e inclui doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronária, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fistolas arteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas e próteses valvares, além dos dispositivos cardíacos implantados.

Também faz parte do grupo que recebe a imunização nos próximos dias as pessoas com diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Para a vacinação contra a covid-19, quatro pontos de imunização estão disponíveis: Secretaria Municipal de Saúde (Rua Pará, nº 255), Centro Dia do Idoso, o CDI, (Rua Recife, 1475, esquina com Rua Araraquara), CRAS Bom Pastor (Av. Pastor José Dutra de Moraes, nº 99) e o Drive-thru do Aeroporto – Rua Mogi das Cruzes (ao lado do bebedouro da Saec).

