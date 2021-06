Formato delivery e drive-thru em Catanduva vai garantir o presente do Dia dos Namorados

Seguindo as diretrizes do decreto municipal publicado na última quarta-feira (09) que proíbe o atendimento presencial nas lojas, a comemoração do Dia dos Namorados este ano serão garantidos pelos serviços de delivery e drive-thru.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio) o atendimento ao público será das 8h às 17h. As lojas do Garden Shopping Catanduva também atenderão no mesmo formato, das 10h às 21h. Os estabelecimentos devem seguir todos os protocolos sanitários contra a covid-19.

“O Dia dos Namorados aí está, mais do que nunca é o momento de agradar o amor da sua vida e, para isso, o comércio de Catanduva encontra-se sempre moderno e atuante oferecendo tudo aquilo que você busca para presentear o seu amor. Esse é um momento muito importante para o nosso comércio, então com essas situações cada vez mais difíceis do abre e fecha que prejudica demais a nossa atividade econômica, mais do que nunca esse é o momento de nós prestigiarmos o comércio de Catanduva. Vamos fazer as compras no comércio local, procurando fazer com que a economia possa se movimentar melhor e que o comerciante possa diminuir o prejuízo causado pela paralisação das suas atividades. Vamos comprar através do drive-thru e delivery, vamos ajudar o nosso comércio nesse momento tão difícil!”, destacou o Presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi.

Para fomentar as vendas, o Sincomercio lançou a campanha Embarque nessa viagem – Celebre a Vida! A campanha será realizada em três etapas, sendo que a primeira englobará o Dia dos Namorados, a segunda, Dia dos Pais e a última, Natal.

As lojas que aderirem a campanha, poderão oferecer aos seus clientes, um cupom de participação nas compras de valor igual ou superior a R$ 50,00. O primeiro sorteio será realizado dia 16 de junho e irá englobar o Dia das Mães + o Dia dos Namorados. Os participantes portadores de cupons, concorrerão à um vale viagem no valor de R$8.000,00.

Ao todo serão sorteados 3 vales viagens no valor de R$ 8.000,00 cada, ao longo do ano de 2021. O segundo sorteio será dia 11 de agosto, referente a campanha do Dia dos Pais, enquanto o terceiro sorteio, referente ao Natal será realizada dia 29 de dezembro.

Já o quarto e último sorteio também será realizado no dia 29 de dezembro e será para os colaboradores das lojas participantes, no valor de R$ 3.000,00. Todos os sorteios serão realizados na sede do Sincomercio Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local