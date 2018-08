Formação Continuada: Prefeitura Capacita 956 Professores Municipais

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Educação, capacita nesta quinta-feira, dia 16, 420 professores do Ensino Fundamental I e II e da Educação Infantil. No mesmo período, 536 profissionais, entre Berçário, Maternal e Recreação, participarão de capacitação na escola Santos Aguiar e no complexo esportivo da Unifipa. Esta é a terceira formação de 2018, cujo objetivo é enriquecer e complementar o currículo dos professores da rede municipal de ensino.

O primeiro grupo participará de oficinas com o material didático do Sistema Sesi de Ensino, utilizado nas escolas municipais. As atividades serão realizadas das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas, nas escolas Octacílio e Graciema. “A didática do Sistema Sesi está alicerçada em três pilares: ensino, aprendizagem e pesquisa. Neste sentido, a educação continuada é fundamental para a elevação da qualidade de ensino”, diz a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca. Ao todo, a atividade do Sesi contempla 209 professores do Ensino Fundamental I, 105 do Ensino Fundamental II e 106 da Educação Infantil. Não haverá aula nas escolas.

Para os berçaristas, a temática é voltada ao conhecimento básico sobre as práticas dos primeiros socorros; para o maternal, o tema desenvolvido é ‘Desenvolvimento Neuropsicomotor; já os profissionais da área de recreação terão atividades voltadas a jogos e brincadeiras à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O trabalho é realizado em parceria com a Secretaria de Saúde, Unifipa e Imes Catanduva.

Da Reportagem Local