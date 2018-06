Ford ‘Despreza’ Mercado de Catanduva e Não Dá Prazo Para Investimento na Cidade

Quem comprou um veículo da marca Ford em Catanduva em aproximadamente dois anos, tem a difícil missão de – se quiser peças originais ou manutenção da marca – ir até São José do Rio Preto, cerca de 50 km de Catanduva ou op­tar por outras cidades. Isso porque há um ano e meio, a única concessionária e distri­buidora da marca em Catan­duva fechou suas portas e não há previsão de um retorno para a cidade. Pelo menos é o que demonstra em nota da as­sessoria de imprensa da FORD, que não respondeu aos questionamentos de O Regional. Limitou-se apenas em dizer que a empresa for­nece telefones e que donos de veículos Ford podem ir a dis­tribuidores em cidades pró­ximas.

Diante de um mercado que tem crescido em Catanduva – a cidade conta com Fiat, Chevrolet, Volkswagen, Hon­­­da (Carro e moto), Renaut, Toyota ; Suzuki e Yamaha (mo­­­­­tos), não há previsão de retomada de uma conces­sio­nária da Ford. Barretos, com aproximada­mente a mesma quantidade de habitantes possui revenda da Ford.

A reportagem de O Regio­nal questionou os motivos para que investidores não bus­quem abrir uma distribuidora da Ford em Catanduva, se houve interessados, se a Ford não buscou retornar para a cidade, dentre outras per­gun­tas.

O único retorno foi “Os clientes que necessitarem de atendimento podem procurar os Distribuidores Ford mais próximos na região ou entrar em contato com o Centro de Atendimento Ford, através do telefone 0800 703 3673 (ligação gratuita), para escla­re­­cimento de dúvidas e ori­entações”.

A redação de O Regional tomou por base questiona­mentos de leitores que aguar­dam o retorno de uma conces­sionária a Catanduva. “É uma vergonha a cidade não com­por­tar uma concessionária da Ford. Eu sempre realizei a ma­­nutenção do meu veículo na concessionária, sou cliente Ford há mais de 30 anos. Sem­pre fiz questão de comprar os carros, mas agora estou desgostoso de não ter onde levar. Eu quero até vender meu carro. Tenho que ir para outra cidade para fazer a manutenção, até quando?”, questiona um morador.

“Será que não tem ninguém que tem interesse em abrir uma nova concessionária na cidade? Será que a Ford não tem como providenciar ou a­gilizar uma nova conces­si­onária. Catanduva tem sim ca­pacidade para manter uma concessionária, o que será que está acontecendo? Por que de tanta demora?”, complementa.

Ana Amélia de Freitas Al­ves tem um Ford Fiesta que com­prou em Catanduva quan­­­do a agência era dos pri­meiros donos. Ela mora na região e desistiu de fazer a ma­nutenção do veículo na autorizada. “Sempre levei meu carro para manutenção direto na Ford. Acontece que agora se preciso fazer, teria de levar em Rio Preto, que é o mais próximo. Acontece que eu perco pelo menos um dia para levar. E não posso perder um dia de trabalho. Antes deixava na concessionária em Catanduva e eles até iam me buscar no trabalho para pegar o carro”.

Um ano e meio

Em fevereiro do ano pas­sado, a Ford confirmou que a empresa Manhattan encerrou suas atividades como distri­buidor Ford em Catanduva no dia 11 de janeiro daquele ano. Na época, empresários de Ca­tanduva lamentaram o encer­ramento do distribuidor. Inclu­sive o prefeito Afonso Mac­chione Neto. “É extremamente lamentável, uma empresa de tantos anos, talvez seja uma das revendas mais antigas da cidade juntamente com a Chevrolet e Volkswagen, as três revendas mais tradicionais como marca. E sempre foi muito marcante a presença da revenda principalmente a Ford por ocupar um lugar de destaque geograficamente no município. Vamos sentir sem dúvida alguma (a perda da empresa na cidade). Muito desagradável e deixa de ser uma opção a mais de escolha. Eu acho que pelo tamanho da Ford, pelo produto de exce­lência que é o veículo da Ford, eu acho que assim que passar esse momento de dificuldade, algum outro empresário ou alguém vai retomar a revenda em Catanduva. Não vamos ficar muito tempo sem reven­­da”, finalizou na época.

