Força-Tarefa Higieniza e Vacina Animais Acolhidos No Recinto De Exposições

Foi montada, em Catanduva, uma verdadeira força-tarefa com o intuito de garantir cuidados de higiene e vacinação aos animais de grande porte que são acolhidos no Recinto de Exposições João Zancaner. A iniciativa é encabeçada pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Na última semana, as equipes criadas estiveram empenhadas em garantir que os animais, que vão a leilão, estejam com a imunização em dia. “Os cuidados, que já são realizados de maneira frequente, foram intensificados e contemplaram banho e casqueamento, ação desenvolvida no casco dos animais como forma de tratamento e manutenção para prevenir e curar doenças”, diz a nota oficial da Prefeitura de Catanduva enviada ao O Regional.

Atualmente, o Recinto de Exposições abriga 24 cavalos e uma vaca. Eles foram apreendidos por meio de ações feitas pelas equipes da STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos neste ano. Por estarem soltos em ruas e avenidas da Cidade Feitiço, as chances de provocarem acidentes eram reais, o que resultaria em risco não só para a vida dos animais, mas também para a dos motoristas e pedestres.

“Os animais recolhidos das ruas são encaminhados ao Recinto de Exposições e ficam aos cuidados dos funcionários do setor de Meio Ambiente, que garantem alimentação e os cuidados necessários. Aguardamos que os donos façam a retirada desses animais, mas quando isso não ocorre, é necessário encaminhá-los para leilão”, explicou o secretário de Meio Ambiente, José Maurício Braga.

As denúncias de animais de grande porte soltos em vias públicas podem ser relatadas através do telefone (17) 3531-9173. Já no caso de relatos de maus-tratos, é preciso entrar em contato pelo número (17) 3522-0814.

Da Reportagem Local