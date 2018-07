Força-Tarefa é Montada para Melhorias em Bairros

O bairro Pedro Nechar, às margens da rodovia Alfredo Jorge Abdo, tem recebido inúmeras melhorias de infraestrutura. Para isso a prefeitura montou uma força tarefa.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a primeira benfeitoria foi feita na avenida Regente Feijó, entre as ruas Francisco da Silva e Almirante Tamandaré. Quase 4,5 mil metros quadrados de via foram pavimentados, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores. No trecho também foram construídas guias e sarjetões. O serviço já foi finalizado.

Além da rua Regente Feijó, as demais vias do bairro estão recebendo o serviço de tapa-buracos. A ciclovia, com cerca de dois quilômetros de extensão – desde o bairro até as proximidades da entrada de Catanduva, também recebeu nova capa asfáltica.

A Prefeitura também iniciou a instalação das galerias de águas pluviais na entrada do bairro. O serviço contribuirá para o fim de um problema antigo: as fortes enxurradas ocasionadas pelas águas de chuva. Sem escoamento adequado, a água escorria superficialmente, causando diversos transtornos aos motoristas e moradores.

De acordo com o secretário de Obras, Marco Antônio Machado, estão sendo instalados 200 metros de tubulação, de 1.500 milímetros, para captar e dar vazão à água que chega pela rodovia Alfredo Jorge Abdo, entre Catanduva e Pindorama. “Pretendemos acabar de vez com esse ponto de alagamento no bairro”, disse.

O trabalho inclui, ainda, a instalação de seis caixas de captação de água no trecho. A água será escoada para o rio São Domingos. O serviço deve ser concluído em 60 dias.

Na próxima semana, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura iniciará serviço de poda e roçagem nas áreas verdes e praças do bairro. A maior parte dos trabalhos está sendo viabilizada com recursos da Prefeitura.

Da Reportagem Local