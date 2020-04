Força-Tarefa Da Vigilância Sanitária Percorre 266 Pontos Com Autuação Da CGM

Equipe da Vigilância Sanitária (Visa) de Catanduva está na ativa para orientar, fiscalizar e coibir possíveis abusos. Fiscalizações entre os dias 21 e 29 de março para saber se está tendo cumprimento das regras de enfrentamento ao coronavírus foram realizadas. Balanço das atividades aponta que os fiscais percorreram 266 estabelecimentos até momento.

Dentre os pontos comerciais fiscalizados estão os supermercados. Nesses locais, foram cobradas medidas de distanciamento e controle de aglomerações. A equipe também acompanhou o trabalho nos comércios varejistas de alimentação pronta para o consumo, como bares, restaurantes e padarias. A interpretação dos trechos dos decretos que fazem referência a esse segmento foi pacificada.

Os hospitais foram fiscalizados, seus planos de contingência analisados e verificada a implementação das ações na prática. Comunidades terapêuticas, casas de apoio e demais equipamentos públicos e privados de assistência social foram orientados, com especial olhar para as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Durante esse período de fiscalização, a Visa recebeu duas autuações de boletins de ocorrência elaborados pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante suas intervenções, para providências quanto à multa.

A Vigilância Sanitária tem atuado para verificar denúncias recebidas pelos canais oficiais e esclarecimento de dúvidas gerais, principalmente nos estabelecimentos regulados pelo órgão. Os trabalhos são feitos em parceria com a GCM e da Fiscalização de Posturas da Prefeitura, visando ao cumprimento das medidas restritivas para o isolamento social e, desta forma, conter o avanço do novo vírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

