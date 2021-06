Força Policial Consegue Recuperar Gado Que Foi Furtado no Início de Junho

A Polícia Ambiental divulgou uma força tarefa na recuperação de gados furtados.

Durante início do serviço operacional a equipe, recebeu informações de que diversas cabeças de gado, furtadas no município de Tabapuã no dia 03 de junho, haviam sido entregues em uma propriedade rural no município de Pindorama.

Com as informação, eles foram até a propriedade denunciada, onde de início foram vistas diversas cabeças de gado em pasto aberto, sendo assim, eles acharam o proprietário do sítio, no qual foi indagado sobre a origem dos animais, que informou que um amigo havia lhe pedido para usar o pasto, o que ele autorizou, deixando 30 cabeças de gado em sua propriedade, no entanto, não sabia a procedência dos animais e nem o que seria feito com estes.

Foi feito contato com as vítimas do furto, as quais se deslocaram até propriedade e de imediato reconheceram a ‘Res furtiva’, inclusive apresentando fotos dos animais de antes da data do furto, o que evidenciou a propriedade destes, sendo todas as 30 cabeças produto de furto.

Sendo assim, as partes foram conduzidos à delegacia de polícia civil do município de Pindorama onde fora lavrado um BO de localização, apreensão e entrega dos animais, onde as vítimas recuperaram seus animais, bem como fora lavrada averiguação de receptação de animal em desfavor do proprietário da área.

A equipe de policiais ainda acompanhou todo o embarque, da propriedade onde foram localizados os animais, e desembarque, na propriedade a qual pertencem, a fim de garantir a segurança de toda a operação e efetiva devolução ao proprietário que também acompanhou esse deslinde e temia uma possível intercepção criminosa da carga no caminho entre propriedades.

Ariane Pio

Da Reportagem Local