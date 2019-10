Foragido da Justiça de Minas Gerais é Preso Pela Polícia Civil em Catanduva

Um homem de 48 anos, considerado foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil de Catanduva na última terça-feira. R.A.M foi localizado no Jardim Flamingo. No bairro, ele gerenciava uma distribuidora de bebidas, segundo a polícia. O homem é suspeito de crime sexual. Ele teria se masturbado diante de uma jovem com deficiência física e foi flagrado em 2018. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Itumbiara (MG).

De acordo com informações da Polícia Civil da cidade mineira, que fica a 370 km de Catanduva, o Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) auxiliou na captura do foragido. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em abril deste ano pela 1ª Vara Criminal de Itumbiara.

Ainda conforme informações da PC de Itumbiara, recentemente ocorreu operação estadual da Polícia Civil do Estado de Goiás visando capturar foragidos por crimes sexuais (Operação Violare), sendo o mandado de R.A.M. distribuído ao Genarc para captura. Porém, ele havia fugido para Catanduva. A partir daí, a Polícia Civil Paulista foi acionada e, agora, sua prisão foi efetuada. O acusado foi recolhido a Cadeia Pública de Catanduva, devendo ser removido nos próximos dias ao CDP de Cerro Azul. O investigado responde pelo crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que consiste em praticar, na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

