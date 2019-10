Foragido Condenado em Catanduva é Acusado de Homicídio em Pereira Barreto

Um aposentado, de 73 anos, foi morto a golpes de barra de ferro e teve seu corpo arrastado por dois quilômetros, segundo a polícia. O crime aconteceu na terça-feira (22), em sua própria propriedade rural, em Pereira Barreto. O autor do crime, de 48 anos, foi preso em flagrante após cinco horas de negociação com policiais. Ele já havia sido condenado por um homicídio cometido em 2008, em Catanduva.

Após golpear o idoso com uma barra de ferro, o autor do crime teria amarrado o corpo da vítima a um carro e o arrastado por cerca de dois quilômetros em uma estrada de terra num bairro rural, até abandonar o corpo em um matagal.

De acordo com informações da polícia, o aposentado foi até a propriedade rural para alimentar os animais. Quando chegou, encontrou o homem no sítio, mas a policia não sabe o motivo do crime e está ainda sendo investigado. Segundo a polícia, o que se sabe é que, durante uma discussão entre os dois homens, um deles pegou uma barra de ferro e atingiu o pescoço do idoso. Na sequência, ele teria levado o corpo para o matagal e voltado até a propriedade rural do aposentado.

O corpo da vitima só foi encontrado horas depois do crime, por um tratorista que passava pela região e acionou a polícia. Quando as autoridades chegaram ao sitio o homem que ainda estava na propriedade entrou na casa e se trancou. Segundo os policiais, ele ameaçava a todo o momento atirar com uma espingarda contra os agentes, que não sabiam se havia alguém mais na casa.

Depois de cinco horas de negociação, os policiais militares da Força Tática invadiram a casa e conseguiram prender o acusado, que portava uma foice. Ele foi preso em flagrante sendo encaminhado para a Central de Flagrantes de Pereira Barreto. Na quarta-feira, (23), o homem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Nova Independência.

Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde confessou o crime, e foi transferido para o presídio de Ilha Solteira. Ele estava foragido do presídio de Valparaíso desde o dia 14 de outubro, após uma saída temporária do Dia das Crianças.

Ariane Pio

Da Reportagem Local