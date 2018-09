Fora do Brasil, Catanduvense se Dedica a Um Sonho: O Ballet Clássico

A história da catanduvense Luísa Pimenta é um exemplo de que a força de vontade e o desejo de seguir os sonhos podem vencer barreiras e limites. Aos 13 anos, a menina conseguiu uma bolsa para estudar na Alemanha e se aperfeiçoar naquilo que, desde a infância, a encantou: o ballet clássico. Hoje, Luísa reside em Stutgart e pratica aulas na John Crancko Schule .

Em entrevista ao Jornal O Regional, a bailarina contou como surgiu a paixão pela dança: “Eu fazia aulas em Catanduva, com o professor Carlos Alexandre Mendes. Foi ele que me incentivou, que descobriu meu talento e que me encorajou para seguir na carreira. Nos ensaios, eu já percebi que amava o ballet e que realmente queria seguir nele”, disse.

Luísa também contou que a conquista da bolsa surgiu através da Youth America Grand Prix, em Nova Iorque – a maior competição internacional de dança estudantil do mundo, que concede mais de US$ 300.000 em bolsas de estudo a cada ano, para escolas de dança nos Estados Unidos e em todo o mundo. “Todo ano nós fazemos um exame para saber se passamos de ano ou não. Aqui, o ano letivo começa em Setembro e termina em Junho/Julho. Felizmente, a minha bolsa foi renovava”, confessou a estudante. Perguntada da experiência fora do país, a menina respondeu: “No começo, senti um pouco de dificuldade para me adaptar à língua. Na escola, o método não é muito diferente daquele que aprendi em Catanduva. Meu professor já usava a mesma metodologia de ensino da escola onde estou; por isso não tive tantas dificuldades a respeito das aulas, mas estou sempre aprendendo e aprimorando minha técnica”.

Além da competição em Nova Iorque, a catanduvense já participou de outros eventos, como o Passo de Arte Internacional, em Indaiatuba, um dos maiores e mais consagrad­os festivais do país. “A Luísa me surpreendeu desde cedo. Quando ela me disse que iria para fora, eu fiquei muito apreensiva, mas ela se adaptou muito bem, nunca tivemos nenhum tipo de pro­­­­­­­­blema. A certeza que ela tem de seguir uma carreira no ballet profissional e o que a esco­­­­­­la tem a lhe oferecer a deixa muito tranquila e feliz. Toda nossa família sempre apoiou essa decisão. A felicidade dela é a nossa e o orgulho de vê-la conquistando o mundo só cresce”, disse Elisângela Pimenta, mãe da menina. Na entrevista, a garota se em­­­­­o­­­ciona ao falar de sua f­am­íl­­­i­­­­­a: “Eles me deram total apoio e incentivo, pois sabia­m que isso era o meu sonho. Apesar da saudade, sei que eles sempre estarão torcendo por mim”, finalizou.

Da Reportagem Local